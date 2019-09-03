Допрос Порошенко перенесли

Сегодня, 3 сентября, должен состояться допрос бывшего Президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, однако он был перенесен. Об этом сообщает Страна.

Так, сообщается, что по данным правоохранителей допрос был перенесен на 14:00.

Отмечается, что под зданием Госбюро расследований собрались представители СМИ - все в ожидании приезда Петра Порошенко на допрос.

Ожидалось, что пятый президент приедет на 10:00.

Кроме того, охрану порядка обеспечивает десяток правоохранителей, под стенами здания дежурят автобусы Нацгвардии.

Количество митингующих не превышает и 5 человек, в руках плакаты "Мародеров за решетку", как передает с места корреспондент "Страны".

По состоянию на 10:50 Порошенко находился в зале Верховной Рады, где проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности.

Порошенко в Раде. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе, также суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

Также 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".