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16 августа 2019, пятница, 18:00 47 Документ
Судебная власть 2019-08-16T18:03:15+03:00
Українські Новини
ГБР отказалось от комментариев насчет условия Порошенко по проведению допроса на детекторе лжи

ГБР отказалось от комментариев насчет условия Порошенко по проведению допроса на детекторе лжи

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала "Прямой".

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Информационное агентство "Українські Новини" обратилось в ГБР с запросом, в котором интересовалось позицией бюро относительно предложения Порошенко пройти проверку на полиграфе в прямом эфире телеканала "Прямой".

ГБР заявляет, что данная информация относится к сведениям уголовного производства.

"Соответственно, положение закона не распространяется на отношения относительно получения информации, которая содержится в материалах уголовного производства... Предоставление доступа к указанной информации лицам, не имеющим определенного процессуального статуса, Уголовным процессуальным кодексом Украины не предусмотрено", - сказано в ответе ГБР.

Учитывая изложенное, бюро заявляет, что отказывает в удовлетворении запроса на информацию в связи с несоответствием его предмета требованиям законодательства.

Также агентство просило сообщить, установлены ли источники утечки информации по уголовным производствам, в которых фигурирует Порошенко, и проводило ли бюро служебное расследование по данному факту.

ГБР не предоставило ответ на данный вопрос и не сообщило причину отказа.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе.

Суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

Больше новостей о: Допрос Детектор лжи полиграф Экс-Президент Украины Телеканал "Прямой" Петр Порошенко ГБР Украины

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