ГБР отказалось от комментариев насчет условия Порошенко по проведению допроса на детекторе лжи

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала "Прямой".\r\nОб этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.\r\nИнформационное агентство "Українські Новини" обратилось в ГБР с запросом, в котором интересовалось позицией бюро относительно предложения Порошенко пройти проверку на полиграфе в прямом эфире телеканала "Прямой".\r\nГБР заявляет, что данная информация относится к сведениям уголовного производства.\r\n"Соответственно, положение закона не распространяется на отношения относительно получения информации, которая содержится в материалах уголовного производства... Предоставление доступа к указанной информации лицам, не имеющим определенного процессуального статуса, Уголовным процессуальным кодексом Украины не предусмотрено", - сказано в ответе ГБР.\r\nУчитывая изложенное, бюро заявляет, что отказывает в удовлетворении запроса на информацию в связи с несоответствием его предмета требованиям законодательства.\r\nТакже агентство просило сообщить, установлены ли источники утечки информации по уголовным производствам, в которых фигурирует Порошенко, и проводило ли бюро служебное расследование по данному факту.\r\nГБР не предоставило ответ на данный вопрос и не сообщило причину отказа.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе.\r\nСуд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.