"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів

Після того, як наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця, н повідомляє "Українська правда".

Наголошується, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

Майбутні депутати їдуть разом з модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.

Поїздка "слуг народу". Фото: "Українська правда"/Twitter

Як повідомляли Українські Новини, підприємець Арахамія може стати головою фракції "Слуга народу".

Також новоспечена депутатка Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду, а радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" в Трускавці, що вони все ніхто.

Тим часом у "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів.

Крім того, Зеленський у Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді. Перед приїздом Зеленського в центрі Трускавця "слуг народу" разували, перевіряли лайтбокси та каналізацію.

Раніше "слуги народу" зібралися на інтенсивні економічні курси в найдорожчих готелях Трускавця - "Ріксос" та "Женева".