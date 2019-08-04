"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів

Після того, як наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця, новоизбранные народні депутати від "Слуги народу" їдуть з Трускавця чотирма купейними вагонами, повідомляє "Українська правда".\r\nНаголошується, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.\r\nМайбутні депутати їдуть разом з модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.\r\n\r\n\r\nПоїздка "слуг народу". Фото: "Українська правда"\/Twitter\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підприємець Арахамія може стати головою фракції "Слуга народу".\r\nТакож новоспечена депутатка Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду, а радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" в Трускавці, що вони все ніхто.\r\nТим часом у "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів.\r\nКрім того, Зеленський у Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді. Перед приїздом Зеленського в центрі Трускавця "слуг народу" разували, перевіряли лайтбокси та каналізацію.\r\nРаніше "слуги народу" зібралися на інтенсивні економічні курси в найдорожчих готелях Трускавця - "Ріксос" та "Женева".