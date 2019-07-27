В "Слуге народа" объяснили, почему их мажоритарщики обошли серьезных конкурентов

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что выигрыш кандидатов партии в ряде округов у серьезных конкурентов является результатом работы медиа и блогеров в то время, как ЦИК посчитал 100% бюллетеней.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что победа в десятке округов серьезных конкурентов - это результат работы медиа и наших блогеров. Александр Дубинский и Ольга Василевская сделали для этого большую работу. На "1+1" всегда выходили программы расследований, такие как "Деньги". Уровень просмотров этих проектов по телевидению сравнялся с интернетовскими показателями", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не стыдно ли ему за расследования кандидата от партии, журналиста Александра Дубинского, Корниенко сказал, что видел не все выпуски.

Как сообщали Українськi Новини, появился полный список депутов, которые пробились в Киеве в Раду. Кроме того, на всех округах в Черновицкой области победили кандидаты от "Слуги народа".