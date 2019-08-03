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03 августа 2019, суббота, 22:47 66
Верховная Рада и партии 2019-08-03T22:49:35+03:00
Українські Новини
Предприниматель Арахамия может стать председателем фракции "Слуга народа"

Предприниматель Арахамия может стать председателем фракции "Слуга народа"

Давид Арахамия. Фото: Facebook/David Braun
Давид Арахамия. Фото: Facebook/David Braun

Партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру Давида Арахамии, избранного депутатом Верховной Рады от партии, на должность председателя фракции в парламенте, а руководителя избирательного штаба партии Александра Корниенко - на должность главы партии.

Об этом сообщила новоизбранная депутат, руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей", - написала она.

Также она подчеркнула, что партия имеет общее понимание большой ответственности, которая лежит на депутатах.

Как сообщали Українськi Новини, лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что партия "Слуга народа" выдвинет его кандидатуру на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.


Ранее Дубинский назвал однопартийца Арахамия некомпетентным.


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