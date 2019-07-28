"Слуги народа" приехали в Трускавец учиться быть депутатами

Команда "Зе" прибыла в Трускавец, где завтра начнётся тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа", за которую прголосовали 43,16% (6,3 млн) избирателей на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Будущих нардепов от "Слуги народа" централизованно автобусами с вокзала Трускавец везут в отели.

По информации источников LB.ua, "слуги народа" разместятся в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева".

Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Новых народных избранников, среди которых есть тамада, свадебный фотограф, чемпион по пауэрлифтингу и другие люди творческих профессий, в течение недели будут обучать работе в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе – специалисты Киевской школы экономики.

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Организаторы школы депутата критически реагируют на замечания о том, что невозможно научить управлению государства за неделю.

"Так выглядит, будто бы стыдно учиться. Моя концепция – обучение на протяжении жизни. У людей, которые говорят, что не надо учиться, я хочу спросить, кто родился народным депутатом?", – комментирует замечания в соцсетях Алексей Черный.

В свою очередь, как утверждает бизнес-тренер Алексей Черный, в тренинге решили поучаствовать не все "слуги", а "всего лишь" 95% избранных народных депутатов от партии Зеленского. Остальные отказались из-за личных причин.

Как отмечает преподаватель КШЭ Андрей Ковалев, отдельно для будущих народных избранников обеспечат и разные тематические группы: транспортная инфраструктура, безопасность, оборона, макроэкономика и налоговая политика. Нардепов поделят на группы – прототипы комитетов в Верховной Раде. Школа экономики подготовила как общие, так и индивидуальные занятия с уклоном в практику. Каждый день «слуги» должны будут готовить какие-то документы, которые могут лечь в основу будущих законопроектов. За неделю каждый из участников школы обязан подготовить четыре документа: стратегию развития страны, публичную презентацию своей политики, законопроект и стратегию его воплощения.

Нардепам Зеленского преподаватели Школы не будут ставить оценок, но дадут фидбэк.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Также "Слуга народа" заявила о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева.