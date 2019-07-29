Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда

Ирина Аллахвердиева, прошедшая в Верховную Раду от "Слуги народа", приехала на тренинг для партии в Трускавец в сарафане Versace последней коллекции.

Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Знакомьтесь, будущий депутат Рады от партии "Слуга народа" - Аллахвердиева Ирина Валерьевна. Женщина яркая. На тренинг для депутатов от Зе в Трускавец она приехала в сарафане Versace последней коллекции. Такое же платье-рубашка, с аналогичным броским именным принтом можно было купить за 430 евро. А сегодня вообще по дешевке - за 258 евро", - сообщила Стешенко.

Журналистка добавила, что новоиспеченная депутат Рады ранее работала в страховой компании, "поэтому явно себе это может позволить", а любовь украинских народных избранников к брендам и лого является "непобедимой".

"В новой Раде у Ирины Луценко "в лабутенах" будет конкуренция", - добавила Стешенко.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" открестились от крымского бизнеса Борзовой, прошедшей в Раду.

Тем временем партия "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.