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03 августа 2019, суббота, 10:48 61
Политика 2019-08-03T10:50:10+03:00
Українські Новини
Разувают "слуг народа", проверяют лайтбоксы и канализацию: в Трускавце ждут Зеленского

Разувают "слуг народа", проверяют лайтбоксы и канализацию: в Трускавце ждут Зеленского

В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, который присоединится к школе "Слуги народа" 3 августа, усилены меры безопасности.

Как сообщает Украинская правда, в гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Как сообщали Українськi Новини, новоизбранные депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".

В Трускавце новая депутат от "Слуги народа" появилась в сарафане элитного бренда.

Месяц назад, в ходе предыдущего визита в область, Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Петра Порошенко к "мусорной блокаде".

Больше новостей о: Львовская область Трускавец визит президента Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" школа депутатов

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