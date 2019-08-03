Разувают "слуг народа", проверяют лайтбоксы и канализацию: в Трускавце ждут Зеленского

В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, который присоединится к школе "Слуги народа" 3 августа, усилены меры безопасности.\r\nКак сообщает Украинская правда, в гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.\r\n\r\n"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com\/soJABDQETb\r\n— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, новоизбранные депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".\r\nВ Трускавце новая депутат от "Слуги народа" появилась в сарафане элитного бренда.\r\nМесяц назад, в ходе предыдущего визита в область, Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Петра Порошенко к "мусорной блокаде".