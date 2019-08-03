Разувают "слуг народа", проверяют лайтбоксы и канализацию: в Трускавце ждут Зеленского

В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, который присоединится к школе "Слуги народа" 3 августа, усилены меры безопасности.

Как сообщает Украинская правда, в гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Как сообщали Українськi Новини, новоизбранные депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".

В Трускавце новая депутат от "Слуги народа" появилась в сарафане элитного бренда.

Месяц назад, в ходе предыдущего визита в область, Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Петра Порошенко к "мусорной блокаде".