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03 августа 2019, суббота, 14:30 104
Президент 2019-08-03T14:42:20+03:00
Українські Новини
Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде

Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде

Депутаты от
Депутаты от "Слуги народа". Фото: facebook/sluganarodu.official

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными от партии "Слуга народа" депутатами Верховной Рады в Трускавце (Львовская область), где они проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики" и предупредил их о недопустимости пропуска пленарных заседаний или "договорняков".

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать. Я не хочу и не буду влиять на партию, на Верховную Раду, но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем", - сказал он.

Зеленский также ответил, что пока не определена дата его послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, поскольку еще не понятно, когда начнет работу новый парламент.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский, к приезду которого в Трускавце ввели дополнительный меры безопасности, намерен передать Министерству иностранных дел список стран, для которых стоило бы ввести безвизовый въезд в Украину, чтобы улучшить медицинский туризм в Трускавец (Львовская область).

 

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