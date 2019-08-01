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01 августа 2019, четверг, 09:47 523
Верховная Рада и партии 2019-08-01T09:48:51+03:00
Українські Новини
Самый молодой депутат Рады в истории Украины Юраш показал свой номер в отеле Трускавца

Самый молодой депутат Рады в истории Украины Юраш показал свой номер в отеле Трускавца

Номер Юраша в отеле Трускавца. Фото:
Номер Юраша в отеле Трускавца. Фото: "Украинская правда"/Twitter

Самый молодой новоиспеченный депутат Рады от "Слуги народа" Святослав Юраш показал номер "Риксосе", в котором живет в Трускавце, пока в городе проходит тренинг для депутатов партии, сообщает "Украинская правда".

Сообщается, что стоимость самого дешевого двухместного номера в этом отеле стартует от 3500 грн.

Юрашу 23 года, родился во Львове. Экс-глава коммуникаций творческого объединения "Вавилонь13".

Работал с Fox News на оккупированной части Донбасса. Занимал должность заместителя директора Всемирного Конгресса украинцев в Киеве. С 2015 года является секретарем Общественного Совета при Парламентском комитете по иностранным делам.

В 2019 году Юраш был избран народным депутатом по партийному списку от партии "Слуга народа" под номером 27 и стал самым молодым в истории народным депутатом Украины.

Номер Юраша в отеле Трускавца. Фото: Номер Юраша в отеле Трускавца. Фото: "Украинская правда"/Twitter

Как сообщали Українські Новини, новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда.

Также советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто.

Больше новостей о: Трускавец Партия "Слуга народа" Святослав Юраш

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