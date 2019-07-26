Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список

ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20

Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37

Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37

Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32