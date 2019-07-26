Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах у Чернігівській області. Від "Слуги народу" в Чернігівській області виграли Олег Семінський, Антон Поляков, Максим Зуєв і Валерій Зуб.Також в Раду проходять самовисуванці Валерій Давиденко та Сергій Коровченко.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧернігівська область\r\n\r\n\r\n205\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,41\r\n \r\nСЕМІНСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n34,15\r\n \r\n\r\n\r\n206\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,37\r\n \r\nПОЛЯКОВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ\r\n33,16\r\n \r\n\r\n\r\n207\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,81\r\n \r\nЗУЄВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ\r\n25,54\r\n \r\n\r\n\r\n208\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,40\r\n \r\nДАВИДЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ\r\n37,43\r\n \r\n\r\n\r\n209\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,16\r\n \r\nЗУБ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n30,29\r\n \r\n\r\n\r\n210\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,05\r\n \r\nКОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n21,29\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Сумській області перемогли п'ять кандидатів від "Слуги народу" і один самовисуванець. Також стало відомо, хто проходить в Раду в Чернівецькій області.