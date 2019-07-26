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26 липня 2019, пʼятниця, 12:45 7
Вибори 2019-07-26T13:15:01+03:00
Українські Новини
Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список

Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах у Чернігівській області.

Від "Слуги народу" в Чернігівській області виграли Олег Семінський, Антон Поляков, Максим Зуєв і Валерій Зуб.

Також в Раду проходять самовисуванці Валерій Давиденко та Сергій Коровченко.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Чернігівська область
205 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,41   СЕМІНСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ 34,15  
206 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,37   ПОЛЯКОВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ 33,16  
207 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,81   ЗУЄВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ 25,54  
208 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,40   ДАВИДЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 37,43  
209 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,16   ЗУБ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 30,29  
210 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,05   КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 21,29

Як повідомляли Українські Новини, у Сумській області перемогли п'ять кандидатів від "Слуги народу" і один самовисуванець.

Також стало відомо, хто проходить в Раду в Чернівецькій області.

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