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23 июля 2019, вторник, 17:44 122
Выборы 2019-07-23T17:44:02+03:00
Українські Новини
Директор онкоцентра от "Слуги народа" выиграл выборы в 209 округе Черниговской области

Директор онкоцентра от "Слуги народа" выиграл выборы в 209 округе Черниговской области

Директор коммунального неприбыльного предприятия "Черниговский медицинский центр современной онкологии" Валерий Зуб, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады Александра Кодолы ("Народный фронт") выборы в округе №209 в Черниговской области (Нежин).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Он набрал 30,11%, или 20 489 голосов избирателей по результатам подсчета 98,21% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Кодола, набрал 26,33%, или 17 916 голосов.

Третье место занял кандидат партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Анатолий Гунько - он набрал 24,71%, или 16 816 голосов.

Зуб родился в Варве Черниговской области, а проживает в Чернигове, беспартийный.

Он доцент, член Европейской и Международной ассоциации гинекологических онкологов, заслуженный врач Украины.

Был депутатом Черниговского городского совета и Черниговского областного совета.

Как сообщали Українськi Новини, Дубинский от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата от БПП Кононенко в Киевской области.

Также проректор Харьковского университета внутренних дел от "Слуги народа" победил на выборах в 173 округе Харькова.

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