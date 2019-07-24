Антикоррупционер от "Слуги народа" победил депутата от "Воли народа" в 206 округе

Директор общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", предприниматель Антон Поляков как кандидат от партии "Слуга народа" выиграл выборы в Верховную Раду у депутата парламента Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа") в одномандатном избирательном округе №206 в Черниговской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Поляков набрал 33,15%, или 20 831 голосов избирателей по результатам подсчета 94,25% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец Микитась набрал 22,23% или 13 971 голосов.\r\nМикитась выиграл выборы в Раду по этому округу в 2016 году.\r\nТретье место занял выдвиженец от "Радикальной партии Олега Ляшко", глава Черниговского районного совета Александр Ларченко - он набрал 7,08% или 4 450 голосов.\r\n37-летний Поляков родился и проживает в Чернигове, беспартийный.\r\nВсего по округу №206 (Новозаводский район Чернигова, Репкинский, Черниговский районы) баллотировалось 14 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, участник телепроекта прошел в Раду от "Слуги народа" в житомирском округе. Кроме того, директор "Лк-Агро" с большим отрывом победил у кандидата от ОПЗЖ в Херсонской обасти.\r\nТем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.