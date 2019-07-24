Антикоррупционер от "Слуги народа" победил депутата от "Воли народа" в 206 округе

Директор общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", предприниматель Антон Поляков как кандидат от партии "Слуга народа" выиграл выборы в Верховную Раду у депутата парламента Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа") в одномандатном избирательном округе №206 в Черниговской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Поляков набрал 33,15%, или 20 831 голосов избирателей по результатам подсчета 94,25% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Микитась набрал 22,23% или 13 971 голосов.

Микитась выиграл выборы в Раду по этому округу в 2016 году.

Третье место занял выдвиженец от "Радикальной партии Олега Ляшко", глава Черниговского районного совета Александр Ларченко - он набрал 7,08% или 4 450 голосов.

37-летний Поляков родился и проживает в Чернигове, беспартийный.

Всего по округу №206 (Новозаводский район Чернигова, Репкинский, Черниговский районы) баллотировалось 14 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, участник телепроекта прошел в Раду от "Слуги народа" в житомирском округе. Кроме того, директор "Лк-Агро" с большим отрывом победил у кандидата от ОПЗЖ в Херсонской обасти.

Тем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.