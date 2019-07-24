Экс-чиновник Минюста в Крыму Коровченко выиграл выборы в Черниговской области

Бывший начальник Главного управления юстиции Министерства юстиции в Крыму, самовыдвиженец Сергей Коровченко выиграл выборы Верховной Рады в округе №210 в Черниговской области (Прилуки, Бобровицкий, Козелецкий, Прилукский районы).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Коровченко набрал 21,28%, или 16 448 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Борис Приходько набрал 21,09% или 16 295 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Пахомов, набрав 17,09% или 13 206 голосов.

40-летний Коровченко родился в Луганской области, живет в селе Заместье Черниговской области, беспартийный.

Также он является председателем общественного движения "Обновление".

Ранее работал начальником территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в Киеве и Киевской области; начальником Главного управления по представительству в судебных органах и взаимодействию с правоохранительными органами Совета министров Автономной Республики Крым.

С августа 2013 по март 2014 года был начальником Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

По информации СМИ, также был помощником депутата Рады 6-го созыва Андрея Портнова, а в 2008 году баллотировался в Киевский городской совет по списку "Блока Юлии Тимошенко".

В 2017 году был представителем "Всеукраинского объединения "Батьківщина" в 210 округе.

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