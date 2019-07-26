На всех округах в Черновицкой области победили кандидаты от "Слуги народа"

21 июля украинцы имели возможность выбрать депутатов Верховной Рады. В парламент смогут пройти 255 депутатов по списками политических партий и 119 - по мажоритарным округам. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Раду в Черновицкой области. В Черновицкой области все мандаты забрали кандидаты от "Слуги народа". \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧернівецька область\r\n\r\n\r\n201\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,30\r\n \r\nЛИС ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА\r\n34,67\r\n \r\n\r\n\r\n202\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,79\r\n \r\nЗАРЕМСЬКИЙ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ\r\n37,04\r\n \r\n\r\n\r\n203\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,06\r\n \r\nМАЗУРАШУ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ\r\n27,05\r\n \r\n\r\n\r\n204\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,60\r\n \r\nБОЖИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ\r\n51,08\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини рассказали, кто проходит в Раду в Черкасской области. Также стало известно, что в Хмельницкой области в ВР проходят четыре кандидата от "Слуги народа" и три самовыдвиженца.