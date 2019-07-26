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26 июля 2019, пятница, 13:30 187 Список
Выборы 2019-07-28T11:15:10+03:00
Українські Новини
На всех округах в Черновицкой области победили кандидаты от "Слуги народа"

На всех округах в Черновицкой области победили кандидаты от "Слуги народа"

21 июля украинцы имели возможность выбрать депутатов Верховной Рады. В парламент смогут пройти 255 депутатов по списками политических партий и 119 - по мажоритарным округам. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Раду в Черновицкой области.

В Черновицкой области все мандаты забрали кандидаты от "Слуги народа". 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Чернівецька область
201 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,30   ЛИС ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА 34,67  
202 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,79   ЗАРЕМСЬКИЙ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 37,04  
203 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,06   МАЗУРАШУ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 27,05  
204 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,60   БОЖИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 51,08  

Ранее Українські Новини рассказали, кто проходит в Раду в Черкасской области

Также стало известно, что в Хмельницкой области в ВР проходят четыре кандидата от "Слуги народа" и три самовыдвиженца

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