Депутат Рады от БПП Давиденко выиграл выборы в 208-м округе у кандидата "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Валерий Давиденко выиграл выборы в округе №208 в Черниговской области (Бахмач).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Давиденко набрал 37,41%, или 25 644 голоса избирателей по результатам подсчета 99% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Антон Панченко от "Слуги народа", набрал 20,74% или 14 216 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Константин Бровченко, набрав 14,51% или 9 945 голосов.

Давиденко - член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

На прошлых выборах был избран по этому же округу от Всеукраинского аграрного объединения "Заступ".

С мая 2013 по март 2014 года он работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия.

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