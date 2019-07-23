Депутат Рады от БПП Давиденко выиграл выборы в 208-м округе у кандидата "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Валерий Давиденко выиграл выборы в округе №208 в Черниговской области (Бахмач).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Давиденко набрал 37,41%, или 25 644 голоса избирателей по результатам подсчета 99% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, Антон Панченко от "Слуги народа", набрал 20,74% или 14 216 голосов.\r\nТретье место занял кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Константин Бровченко, набрав 14,51% или 9 945 голосов.\r\nДавиденко - член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.\r\nНа прошлых выборах был избран по этому же округу от Всеукраинского аграрного объединения "Заступ".\r\nС мая 2013 по март 2014 года он работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия.\r\nКак сообщали Українські Новини, владелец парка экстремальных аттракционов выиграл округ в Полтаве у бывшего мэра.\r\nТем временем ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария.