Предприниматель от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Евлахова и 2-х его двойников в округе №217

Предприниматель Максим Зуев как кандидат от партии "Слуга народа" выиграл выборы в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, у бывшего депутата Рады Игоря Рыбакова (2006-2014) с разрывом в 1,71%, депутата Рады Анатолия Евлахова (фракция партии "Блок Петра Порошенко") и 2 полных двойников Евлахова в одномандатном избирательном округе №207 в Черниговской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Зуев набрал 26,22%, или 18 560 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец Рыбаков набрал 24,51% или 17 351 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Евлахов - он набрал 20,17% или 14 278 голосов.\r\nЕвлахов выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.\r\nПримечательно, что на округе конкурировали 3 Евлахова Анатолия Сергеевича: кроме депутата, самовыдвиженцы 1962 года рождения (до 8 мая 2019 - Галанчук Александр Сергеевич) и 1998 года (до 8 мая 2019 - Мельниченко Тадеуш Сергеевич), за которых в общей сложности отдали 2,38% голосов.\r\n37-летний Зуев родился в Кустанае (Казахстан) и проживает в Днипре, руководитель "Артмедиа АДВ" (специализированные работы по дизайну), беспартийный.\r\nВсего по округу №207 (город Новгород-Северский, Городнянский, Коропский, Корюковский, Новгород-Северський, Семеновский, Сновский, Сосницкий районы) баллотировалось 18 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий.\r\nТакже депутат Лопушанский выиграл выборы Рады во Львовской области.