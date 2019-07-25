"Слуга народу" перемогла майже на всіх округах у Житомирській області

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них 3220 - кандидати в депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розказують, хто переміг від "Слуги народу" на виборах в Житомирській області.

Всього в Житомирській області було шість виборчих округів, на п'ятьох з них перемогли кандидати від партії "Слуга народу".



На 64 окрузі області переміг самовисуванець Володимир Арешонков.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами.



Як повідомляли Українські Новини, директор шкіл англійської мови пройшов у ВР від партії "Слуга народу".



Тим часом підприємець від "Слуги народу" переміг у 158 окрузі Сумської області.