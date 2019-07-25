"Слуга народу" перемогла майже на всіх округах у Житомирській області

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них 3220 - кандидати в депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розказують, хто переміг від "Слуги народу" на виборах в Житомирській області. Всього в Житомирській області було шість виборчих округів, на п'ятьох з них перемогли кандидати від партії "Слуга народу". На 64 окрузі області переміг самовисуванець Володимир Арешонков.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЖитомирська область\r\n\r\n\r\n62\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,54\r\n \r\nГЕРАСИМЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ\r\n47,72\r\n \r\n\r\n\r\n63\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,30\r\n \r\nКИЦАК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ\r\n43,24\r\n \r\n\r\n\r\n64\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,45\r\n \r\nАРЕШОНКОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ\r\n27,63\r\n \r\n\r\n\r\n65\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,26\r\n \r\nКОСТЮК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ\r\n35,60\r\n \r\n\r\n\r\n66\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,11\r\n \r\nГРИЩЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА\r\n28,75\r\n \r\n\r\n\r\n67\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,63\r\n \r\nКУЗЬМІНИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n36,32\r\n\r\n\r\n\r\nВсього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами.Як повідомляли Українські Новини, директор шкіл англійської мови пройшов у ВР від партії "Слуга народу".Тим часом підприємець від "Слуги народу" переміг у 158 окрузі Сумської області.