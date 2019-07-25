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25 липня 2019, четвер, 12:55 26 Список
Вибори 2019-07-25T15:15:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" перемогла майже на всіх округах у Житомирській області

"Слуга народу" перемогла майже на всіх округах у Житомирській області

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них 3220 - кандидати в депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розказують, хто переміг від "Слуги народу" на виборах в Житомирській області.

Всього в Житомирській області було шість виборчих округів, на п'ятьох з них перемогли кандидати від партії "Слуга народу".

На 64 окрузі області переміг самовисуванець Володимир Арешонков.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Житомирська область
62 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,54   ГЕРАСИМЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 47,72  
63 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,30   КИЦАК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ 43,24  
64 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,45   АРЕШОНКОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 27,63  
65 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,26   КОСТЮК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 35,60  
66 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,11   ГРИЩЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 28,75  
67 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,63   КУЗЬМІНИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 36,32

Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами.

Як повідомляли Українські Новини, директор шкіл англійської мови пройшов у ВР від партії "Слуга народу".

Тим часом підприємець від "Слуги народу" переміг у 158 окрузі Сумської області.

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