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24 июля 2019, среда, 17:12 142
Выборы 2019-07-24T17:14:33+03:00
Українські Новини
Директор школ английского языка обогнал мэров двух городов в округе №167 в Тернопольской области

Директор школ английского языка обогнал мэров двух городов в округе №167 в Тернопольской области

Кандидат от политической партии "Слуга народа", директор сети школ английского языка "Профи-центр" Владимир Гевко выиграл выборы в Верховную Раду, которые прошли 21 июля, в округе №167 в Тернопольской области.

Об этом свидетельствуют результаты выборов на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Гевко набрал 22,20%, или 16 774 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Сила людей", мэр Чорткова Владимир Шматько набрал 16,77%, или 12 671 голос.

Третье место заняла кандидат от партии "Голос", мэр города Залещики Тернопольской области Алла Квач, набрав 13,80%, или 10 428 голосов.

Гевко родился 20 августа 1975 года в поселке Толстое Тернопольской области, проживает в Тернополе.

В состав округа №167 входят город Чортков, Борщевский, Залещицкий, Чортковский районы.

Как сообщали Українськi Новини, актриса от "Голоса" выиграла у офицера Нацгвардии в 114 округе Львовской областе.

Кроме того, в округах Львовской области скандальные чиновницы Ирина Фарион и Лариса Ницой показали смешные результаты.

Больше новостей о: Голос выборы в Верховную Раду Внеочередные выборы ВР Слуга народа Владимир Гевко

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Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
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