В "Слуге народа" заявляют о подготовке фальсификаций "в округе Пашинского"

Партия "Слуга народа" сообщает о том, что в округе №64, где Сергей Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от партии президента Зеленского, (Житомирская область) готовятся массовые фальсификации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

По словам председателя окружной избирательной комиссии по состоянию на 8 утра 22 июля было обработано 60% протоколов, поэтому было принято решение объявить перерыв в работе комиссии с 9:00 до 14:00, причиной перерыва была названа усталость членов комиссии.

По информации кандидата, который баллотируется в этом округе от "Слуги народа" Вячеслава Сигачова, протоколы, которые доставляют из участков на входе в окружной избирательной комиссии, забирают неизвестные люди, которые членами комиссии не являются.

"Здесь все под усиленной охраной по периметру. Под зданием ОИК (окружной избирательной комиссии) находится около 50 человек. Все серверы, где находятся протоколы также под усиленной охраной. У меня есть опасения, что протоколы могут быть уничтожены", - заявил Сигачов.

Он также сообщил, что протоколы на входе в комиссию забирает доверенное лицо другого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в этом же округе.

По подсчету Центральной избирательной комиссией 81,6% электронных протоколов на одномандатном избирательном округе №64 (Житомирская область), лидируют кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев (26%) и депутат от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженец Владимир Арешонков (26%), председатель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский имеет 18%.

Как сообщали Українськi Новини, национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень) в Житомирской области, где Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа".

Также ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал.