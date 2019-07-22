Преподаватель от "Слуги народа" выиграл выборы в округе №63 у кандидатов от БПП и "Батьківщини"

Выдвиженец от партии "Слуга народа", преподаватель Богдан Кицак выиграл у депутата Верховной Рады от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Александра Ревеги выборы в депутаты Рады в округе №63 в Житомирской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Кицак набрал 43,23%, или 33 936 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Ревега набрал 17,04% или 13 378 голосов.

Ревега выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.

Третье место занял кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Анатолий Шаповал - он набрал 10,98% или 8 621 голосов.

26-летний Кицак родился и проживает в Бердичеве Житомирской области, преподаватель Бердичевского педагогического колледжа, беспартийный.

Всего по округу №63 (Бердичев, Андрушевский, Бердичевский, Попелянский, Ружинский районы) баллотировалось 12 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК посчитал 70,49% голосов: за "Слугу народа" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.

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