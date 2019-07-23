Предприниматель от "Слуги народа" в 3,5 раза обошел кандидата от "Батькивщины" в 158 округе

Кандидат от партии "Слуга народа", физическое лицо-предприниматель (ФЛП) Игорь Васильев выиграл выборы в Верховную Раду в округе №158 в Сумской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Васильев набрал 46,85%, или 36 394 голосов избирателей по результатам подсчета 98,42% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", заместитель директора в группе компаний "Укрлендфарминг" Василий Лобода набрал 13,54%, или 10 523 голосов.\r\nТретье место занял член партии "Оппозиционная платформа – За життя", замдиректора "Сумбудтранса" Виталий Жиленко, набрав 9,82%, или 7 628 голосов.\r\nВасильев родился 25 августа 1984 года в Полтаве, проживает в Киеве.\r\nВ состав округа №158 входят часть Заречного района города Сумы (избирательные участки № 590896 - 590925, 590944 - 590946), Белопольский, Краснопольский, Сумской районы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа". Также нотариус Фрис от "Слуги народа" выиграл выборы у кандидата от партии "Батькивщина" в 84 округе.\r\nЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.