Журналист Espreso.TV Костюк от "Слуги народа" выиграл в 65-м округе Житомирской области

Выдвиженец партии "Слуга Народа", журналист телеканала Espreso.TV Дмитрий Костюк выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №65 (Новоград-Волынский, Барановский, Емильчинский, Новоград-Волынский и Пулинский районы) в Житомирской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Костюк набрал 35,43% или 25 990 голосов избирателей по результатам подсчета 97,12% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник-самовыдвиженец, внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Литвин набрал 25,68% или 18 839 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец, директор Городницкого лесного хозяйства Виктор Мельник, набрав 24,50% или 17 979 голосов.\r\n26-летний Костюк родился в Новоград-Волынском Житомирской области.\r\nВсего по округу №65 баллотировалось 10 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на киевской Оболони победила сотрудница Минобороны, выдвинутая "Слугой народа".\r\nРанее Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области.