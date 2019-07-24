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24 июля 2019, среда, 09:52 434
Выборы 2019-07-24T09:52:11+03:00
Українські Новини
Журналист Espreso.TV Костюк от "Слуги народа" выиграл в 65-м округе Житомирской области

Журналист Espreso.TV Костюк от "Слуги народа" выиграл в 65-м округе Житомирской области

Дмитрий Костюк. Фото: Фейсбук/Дмитрий Костюк
Дмитрий Костюк. Фото: Фейсбук/Дмитрий Костюк

Выдвиженец партии "Слуга Народа", журналист телеканала Espreso.TV Дмитрий Костюк выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №65 (Новоград-Волынский, Барановский, Емильчинский, Новоград-Волынский и Пулинский районы) в Житомирской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Костюк набрал 35,43% или 25 990 голосов избирателей по результатам подсчета 97,12% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник-самовыдвиженец, внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Литвин набрал 25,68% или 18 839 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, директор Городницкого лесного хозяйства Виктор Мельник, набрав 24,50% или 17 979 голосов.

26-летний Костюк родился в Новоград-Волынском Житомирской области.

Всего по округу №65 баллотировалось 10 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, на киевской Оболони победила сотрудница Минобороны, выдвинутая "Слугой народа".

Ранее Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области.

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