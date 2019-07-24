подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 июля 2019, среда, 12:00 56
Выборы 2019-07-24T12:02:38+03:00
Українські Новини
Участник телепроекта прошел в Раду от "Слуги народа" в житомирском округе

Участник телепроекта прошел в Раду от "Слуги народа" в житомирском округе

Сергей Кузьминых. Скриншот: Новые Лидеры/YouTube
Сергей Кузьминых. Скриншот: Новые Лидеры/YouTube

Выдвиженец партии "Слуга Народа", участник проекта "Нові лідери" Сергей Кузьминых выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №67 (часть Богунского района Житомира, Житомирский, Любарский, Романовский и Чудновский районы) в Житомирской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Кузьминых набрал 36,31% или 29 790 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник-самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от группы "Партия "Відродження" Виктор Развадовский набрал 34,29% или 28 135 голосов.

Третье место занял выдвиженец партии "Батьківщина", генеральный директор ООО "Вивад 09" (Житомирская область) Игорь Ходак, набрав 12,08% или 9 912 голосов.

36-летний Кузьминых родился в Житомире, физлицо-предприниматель, основатель благотворительной организации "Международный Благотворительный Фонд братьев Кузьминых", а также участник проекта "Нові лідери".

Проект представляет собой телешоу, где участники презентуют свою "идею изменений", которая может касаться публичного управления, социальной защиты, безопасности и обороны, гуманитарной сферы, экономики, финансов и банковской системы, правоохранительной системы, судебной системы, прав человека, и прочего.

Победителю предоставляется 1 млн гривен на реализацию задуманного.

Отмечается, что в проекте может принять участие каждый, кто проявил или готов себя проявить в общественно-политической сфере на общенациональном уровне.

Участниками могут быть граждане Украины от 25 лет, которые не являются руководителями центральных органов исполнительной власти Украины и политических партий, не были избранными народными депутатами и не является работниками телевизионной группы StarLightMedia.

Всего по округу №67 баллотировалось 7 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, пиар-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" прошел в Раду от "Слуги народа". Также предприниматель мясной фирмы Чернявский от "Слуги народа" обошел депутата Фурсина в округе 138 Одесской области.

Тем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Кабмин одобрил кандидатуру Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА 12:38
Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия 12:27
За номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен 12:26
Советник соратника Коломойского выиграл выборы по округу в Волынской области, баллотируясь от "Слуги народа" 12:22
Новоизбранный замсекретаря СНБО Данилов задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг 12:12
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok