Участник телепроекта прошел в Раду от "Слуги народа" в житомирском округе

Выдвиженец партии "Слуга Народа", участник проекта "Нові лідери" Сергей Кузьминых выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №67 (часть Богунского района Житомира, Житомирский, Любарский, Романовский и Чудновский районы) в Житомирской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Кузьминых набрал 36,31% или 29 790 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник-самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от группы "Партия "Відродження" Виктор Развадовский набрал 34,29% или 28 135 голосов.

Третье место занял выдвиженец партии "Батьківщина", генеральный директор ООО "Вивад 09" (Житомирская область) Игорь Ходак, набрав 12,08% или 9 912 голосов.

36-летний Кузьминых родился в Житомире, физлицо-предприниматель, основатель благотворительной организации "Международный Благотворительный Фонд братьев Кузьминых", а также участник проекта "Нові лідери".

Проект представляет собой телешоу, где участники презентуют свою "идею изменений", которая может касаться публичного управления, социальной защиты, безопасности и обороны, гуманитарной сферы, экономики, финансов и банковской системы, правоохранительной системы, судебной системы, прав человека, и прочего.

Победителю предоставляется 1 млн гривен на реализацию задуманного.

Отмечается, что в проекте может принять участие каждый, кто проявил или готов себя проявить в общественно-политической сфере на общенациональном уровне.

Участниками могут быть граждане Украины от 25 лет, которые не являются руководителями центральных органов исполнительной власти Украины и политических партий, не были избранными народными депутатами и не является работниками телевизионной группы StarLightMedia.

Всего по округу №67 баллотировалось 7 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, пиар-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" прошел в Раду от "Слуги народа". Также предприниматель мясной фирмы Чернявский от "Слуги народа" обошел депутата Фурсина в округе 138 Одесской области.

Тем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.