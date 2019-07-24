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24 июля 2019, среда, 17:04 403
Выборы 2019-07-24T17:04:08+03:00
Українські Новини
Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе

Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе

Татьяна Грищенко. Фото: Facebook / Тетяна Грищенко
Татьяна Грищенко. Фото: Facebook / Тетяна Грищенко

Выдвиженка партии "Слуга Народа", безработная Татьяна Грищенко выиграла выборы в парламент по одномандатному округу №66 (Брусиловский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Радомышльский, Хорошевский и Черняховский районы) в Житомирской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Грищенко набрала 28,76% или 22 572 голосов избирателей по результатам подсчета 98,98% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник-самовыдвиженец, главный научный сотрудник Института законодательства Верховной Рады Виталий Журавский набрал 20,45% или 16 049 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от партии "Народный Фронт" Павел Дзюблик, набрав 12,85% или 10 086 голосов.

39-летняя Грищенко родилась в Малине Житомирской области, получила среднее специальное образование, на данный момент безработная.

Всего по округу №66 баллотировалось 19 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, пиар-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" прошел в Раду от "Слуги народа".

Официально результаты выборов Верховной Рады 2019 должны быть установлены в августе.

"Слуга народа" думает провести первое заседание нового парламента на праздник.

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