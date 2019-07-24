Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе

Выдвиженка партии "Слуга Народа", безработная Татьяна Грищенко выиграла выборы в парламент по одномандатному округу №66 (Брусиловский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Радомышльский, Хорошевский и Черняховский районы) в Житомирской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Грищенко набрала 28,76% или 22 572 голосов избирателей по результатам подсчета 98,98% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник-самовыдвиженец, главный научный сотрудник Института законодательства Верховной Рады Виталий Журавский набрал 20,45% или 16 049 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от партии "Народный Фронт" Павел Дзюблик, набрав 12,85% или 10 086 голосов.\r\n39-летняя Грищенко родилась в Малине Житомирской области, получила среднее специальное образование, на данный момент безработная.\r\nВсего по округу №66 баллотировалось 19 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, пиар-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" прошел в Раду от "Слуги народа".\r\nОфициально результаты выборов Верховной Рады 2019 должны быть установлены в августе.\r\n"Слуга народа" думает провести первое заседание нового парламента на праздник.