У Міноборони заперечують, що Зеленський штовхнув Полторака, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не штовхав Міністра оборони Степана Полторака, як це могло здатися з відео.\r\nПро це в коментарі InfoResist заявила прес-секретар Міністра оборони Вікторія Кушнір.\r\n"Інформація не відповідає дійсності. Він і Хомчак зробили крок назад, щоб Президент поспілкувався із заступником Голови офісу Президента", — сказала вона, додавши, що це відео приклад маніпуляції журналістів.\r\nКушнір додала, що президент Зеленський жестикулював.\r\n"Діалог був конструктивним протягом усієї зустрічі".\r\nПрес-секретар президента Юлія Мендель поки ніяк не прокоментувала цей інцидент.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 червня Володимир Зеленський повторно запропонував звільнити Полторака, Клімкіна, Грицака і Луценка на наступному тижні. Раніше Рада відмовилася звільнити Клімкіна, Полторака і Грицака.\r\nВ Борисполі Зеленський вигнав зі скандалом секретаря міськради з зустрічі. Після чого Ярослав Годунок, який йде в СБУ скаржитися на Президента Володимира Зеленського, вважає його неадекватним.