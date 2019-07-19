У Міноборони заперечують, що Зеленський штовхнув Полторака, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не штовхав Міністра оборони Степана Полторака, як це могло здатися з відео.

Про це в коментарі InfoResist заявила прес-секретар Міністра оборони Вікторія Кушнір.

"Інформація не відповідає дійсності. Він і Хомчак зробили крок назад, щоб Президент поспілкувався із заступником Голови офісу Президента", — сказала вона, додавши, що це відео приклад маніпуляції журналістів.

Кушнір додала, що президент Зеленський жестикулював.

"Діалог був конструктивним протягом усієї зустрічі".

Прес-секретар президента Юлія Мендель поки ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Володимир Зеленський повторно запропонував звільнити Полторака, Клімкіна, Грицака і Луценка на наступному тижні. Раніше Рада відмовилася звільнити Клімкіна, Полторака і Грицака.

В Борисполі Зеленський вигнав зі скандалом секретаря міськради з зустрічі. Після чого Ярослав Годунок, який йде в СБУ скаржитися на Президента Володимира Зеленського, вважає його неадекватним.