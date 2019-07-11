Изгнанный Зеленским Годунок сам идет в СБУ жаловаться на Президента

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Президент Владимир Зеленский выгнал с совещания и пригрозил пожаловаться на него в СБУ, намерен посетить Службу безопасности в четверг и подать в суд на Зеленского за оскорбления.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я к нему (руководителю СБУ Ивану Баканову - ред.,) сегодня на 12 часов приду в гости, пусть он узнает, кто я. То есть, я рассказываю Президенту о коррупции, о его подчиненных, но в результате меня в СБУ таскают? Я что-то не понял. Так я сам туда приду, чего мне бояться, правильно?", - сообщил Годунок.

Также он заявил, что подаст иск против Зеленского о защите чести и достоинства.

"Я подам на него (Президента) в суд. Это раз. Второе - подам заявление о преступлении, так как он давил на СБУ и дал незаконное указание. Правильно? Послушайте, дать указание СБУ – ты разберись с ним!? За что со мной разбираться? Я что – что-то украл? Садить нужно его чиновников, а не меня. Его Администрацию. Наоборот, мы по этой больнице (в Борисполе) что-то делаем, помогаем. А в результате на меня собак спустили. Плюс повел себя Президент как хам, и еще и обозвал меня", - добавил Годунок.

Секретарь горсовета при этом подчеркнул, что для него не является главным материальная или моральная компенсация при этом.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи и сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с Ярославом Годунком.

Тем временем, как сообщали СМИ, в 2000 году, работая водителем в "Беркуте", Годунок с еще одним милиционером ворвались в квартиру киевлянки и потребовали денег, угрожая уголовным преследованием. Также избили сына-инвалида, приковали к батарее наручниками и потребовали 1000 долларов. Задержали "милиционеров-оборотней" после того, как запеленговали украденный из квартиры телефон.

В 2002 году Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса - разбой (ст. 142 ч.3 УК Украины), превышение власти (ст. 166 ч.2 УК Украины) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130 УК Украины). Приговорили к пятилетнему сроку, но заменили испытательным сроком в три года, учтя первую судимость, чистосердечное раскаяние и возмещение ущерба пострадавшим. В настоящее время судимость считается погашенной.