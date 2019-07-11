Изгнанный Зеленским Годунок сам идет в СБУ жаловаться на Президента

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Президент Владимир Зеленский выгнал с совещания и пригрозил пожаловаться на него в СБУ, намерен посетить Службу безопасности в четверг и подать в суд на Зеленского за оскорбления.\r\nОб этом он сказал в интервью Українським Новинам.\r\n"Я к нему (руководителю СБУ Ивану Баканову - ред.,) сегодня на 12 часов приду в гости, пусть он узнает, кто я. То есть, я рассказываю Президенту о коррупции, о его подчиненных, но в результате меня в СБУ таскают? Я что-то не понял. Так я сам туда приду, чего мне бояться, правильно?", - сообщил Годунок.\r\nТакже он заявил, что подаст иск против Зеленского о защите чести и достоинства."Я подам на него (Президента) в суд. Это раз. Второе - подам заявление о преступлении, так как он давил на СБУ и дал незаконное указание. Правильно? Послушайте, дать указание СБУ – ты разберись с ним!? За что со мной разбираться? Я что – что-то украл? Садить нужно его чиновников, а не меня. Его Администрацию. Наоборот, мы по этой больнице (в Борисполе) что-то делаем, помогаем. А в результате на меня собак спустили. Плюс повел себя Президент как хам, и еще и обозвал меня", - добавил Годунок.\r\nСекретарь горсовета при этом подчеркнул, что для него не является главным материальная или моральная компенсация при этом.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи и сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с Ярославом Годунком.\r\nТем временем, как сообщали СМИ, в 2000 году, работая водителем в "Беркуте", Годунок с еще одним милиционером ворвались в квартиру киевлянки и потребовали денег, угрожая уголовным преследованием. Также избили сына-инвалида, приковали к батарее наручниками и потребовали 1000 долларов. Задержали "милиционеров-оборотней" после того, как запеленговали украденный из квартиры телефон. \r\nВ 2002 году Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса - разбой (ст. 142 ч.3 УК Украины), превышение власти (ст. 166 ч.2 УК Украины) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130 УК Украины). Приговорили к пятилетнему сроку, но заменили испытательным сроком в три года, учтя первую судимость, чистосердечное раскаяние и возмещение ущерба пострадавшим. В настоящее время судимость считается погашенной.