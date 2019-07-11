подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 июля 2019, четверг, 13:32 678
Политика 2019-07-11T13:32:46+03:00
Українські Новини
Годунок назвал Зеленского "неадекватным"

Годунок назвал Зеленского "неадекватным"

Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/Ярослав Годунок
Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/Ярослав Годунок

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, который идет в СБУ жаловаться на Президента Владимира Зеленского, считает его неадекватным.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Это неадекватный человек. Это не Президент, о чем вы говорите? Президент не имеет морального права даже преступника назвать преступником, пока нет соответствующего решения суда. А тут он вспомнил, что было в 97 или 99 году при "Украине без Кучмы". Послушайте, о чем здесь вообще говорить?", - сказал Годунок.

Как сообщали Українські Новини, Бориспольский чиновник, которого Зеленский выгнал, голосовал за "честного ПреЗЕдента".

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с секретарем бориспольского городского совета Ярославом Годунком.

Больше новостей о: Скандал Владимир Зеленский Ярослав Годунок

Архив
Новости
Платформа Бойко требует от Зеленского начать прямые переговоры с Путиным для установления мира 14:18
Суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского 14:08
Перед выходными в Карпатах похолодает до +3, а моря местами прогреются до +24 14:05
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск 13:52 Документ
"Самопомощь" стала единственной фракцией, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс 13:48 Инфографика
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов 09:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok