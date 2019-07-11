Годунок назвал Зеленского "неадекватным"

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, который идет в СБУ жаловаться на Президента Владимира Зеленского, считает его неадекватным.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Это неадекватный человек. Это не Президент, о чем вы говорите? Президент не имеет морального права даже преступника назвать преступником, пока нет соответствующего решения суда. А тут он вспомнил, что было в 97 или 99 году при "Украине без Кучмы". Послушайте, о чем здесь вообще говорить?", - сказал Годунок.

Как сообщали Українські Новини, Бориспольский чиновник, которого Зеленский выгнал, голосовал за "честного ПреЗЕдента".

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с секретарем бориспольского городского совета Ярославом Годунком.