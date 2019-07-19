подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 15:38 880
Президент 2019-07-19T17:01:04+03:00
Українські Новини
СМИ опубликовали ролик, где Зеленский отмахнулся от Полторака

СМИ опубликовали ролик, где Зеленский отмахнулся от Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский сделал непонятный жест похожий на отмашку в адрес министра обороны Степана Полторака, которого ранее предлагал уволить. 

Это произошло на территории Министерства обороны, пишет "Обозреватель".

Там как раз проходила презентация мобильных жилищных модулей для бойцов Вооруженных сил. Ролик  показал телеканал "НАШ".

На кадрах видно, как Владимир Зеленский ведет беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной. В какой-то момент он резко разворачивается и делает похожий на отмашку жест рукой Степана Полторака, который приблизился к нему. После этого Полторак резко делает шаг назад.

Впрочем, позднее на видео он, улыбаясь, заслушивал доклад министра обороны и фамильярно хлопал его по плечу. Степан Полторак при этом тоже не выглядел обиженным.

Как сообщали Українські Новини, в Борисполе Владимир Зеленский со скандалом выгнал секретаря горсовета со встречи. После этого инцидента Ярослав Годунок назвал Зеленского "неадекватным".

Больше новостей о: Минобороны Степан Полторак Владимир Зеленский

Архив
Новости
В Афинах мощное землетрясение, в городе отключается электричество 17:44
Зеленский уволил 5 послов, назначенных Порошенко и Януковичем 17:29
Трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели, - ОБСЕ 17:15
Было очевидно, что нардепы не будут сотрудничать с Зеленским, – кандидат в нардепы Костыря 17:15
Ляшко и Герасимов получили самую большую зарплату среди лидеров фракций Рады за июнь 17:08 Документ
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
больше новостей
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада 06:15 Документ
НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok