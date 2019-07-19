СМИ опубликовали ролик, где Зеленский отмахнулся от Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский сделал непонятный жест похожий на отмашку в адрес министра обороны Степана Полторака, которого ранее предлагал уволить.

Это произошло на территории Министерства обороны, пишет "Обозреватель".

Там как раз проходила презентация мобильных жилищных модулей для бойцов Вооруженных сил. Ролик показал телеканал "НАШ".

На кадрах видно, как Владимир Зеленский ведет беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной. В какой-то момент он резко разворачивается и делает похожий на отмашку жест рукой Степана Полторака, который приблизился к нему. После этого Полторак резко делает шаг назад.

Впрочем, позднее на видео он, улыбаясь, заслушивал доклад министра обороны и фамильярно хлопал его по плечу. Степан Полторак при этом тоже не выглядел обиженным.

Как сообщали Українські Новини, в Борисполе Владимир Зеленский со скандалом выгнал секретаря горсовета со встречи. После этого инцидента Ярослав Годунок назвал Зеленского "неадекватным".