подписаться на рассылку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 июня 2019, четверг, 23:54 65
Президент 2019-06-06T23:54:39+03:00
Українські Новини
Зеленский повторно предложит уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко на следующей неделе

Зеленский повторно предложит уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский намерен предложить Раде уволить министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко 10-16 июня.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, передают Українськi Новини.

"Я глубоко убежден, что на следующей неделе Президент Украины снова в Верховную Раду пришлет уже не 3 представления, а 4 представления на увольнения, в том числе и генерального прокурора Украины Юрия Луценко и тех 3, в которых нам отказали", - сказал он.

Стефанчук отметил, что кандидатуры на данные должности у Зеленского есть, однако политик отказался их называть.

Представитель главы государства добавил, что и на данный момент проводятся переговоры о будущих назначениях Президента.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака.

20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.

Больше новостей о: Увольнение Степан Полторак Павел Климкин Василий Грицак Владимир Зеленский Юрий Луценко

Архив
Новости
Зеленский повторно предложит уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко на следующей неделе 23:54
Князев признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом 23:45
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Двое водителей погибли под колесами грузовика на трассе Киев-Чернигов 22:45
Масштабный бунт заключенных в Пятихатской колонии расследует Нацполиция 22:15
больше новостей
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
больше новостей
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров 11:05
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
Одесский медуниверситет снова атакуют: Коллектив встал на защиту от рейдеров 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok