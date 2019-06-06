Зеленский повторно предложит уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский намерен предложить Раде уволить министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко 10-16 июня.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, передают Українськi Новини.

"Я глубоко убежден, что на следующей неделе Президент Украины снова в Верховную Раду пришлет уже не 3 представления, а 4 представления на увольнения, в том числе и генерального прокурора Украины Юрия Луценко и тех 3, в которых нам отказали", - сказал он.

Стефанчук отметил, что кандидатуры на данные должности у Зеленского есть, однако политик отказался их называть.

Представитель главы государства добавил, что и на данный момент проводятся переговоры о будущих назначениях Президента.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака.

20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.