Рада отказалась уволить Грицака

Верховная Рада отказалась уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

За принятие проекта постановления №10345 проголосовали 78 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.

Он был назначен главой СБУ в июле 2014 года по представлению бывшего Президента Петра Порошенко.

До этого Грицак - руководитель Антитеррористического центра при СБУ (с июля 2014 года), до назначения на должность был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко (с июля 2014 года), а после увольнения Наливайченко - временно исполняющим обязанности председателя СБУ (с июня 2015 года).

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Рада отказалась уволить Климкина и Полторака.