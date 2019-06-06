Рада отказалась уволить Грицака

Верховная Рада отказалась уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.\r\nЗа принятие проекта постановления №10345 проголосовали 78 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\n20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.\r\nОн был назначен главой СБУ в июле 2014 года по представлению бывшего Президента Петра Порошенко.\r\nДо этого Грицак - руководитель Антитеррористического центра при СБУ (с июля 2014 года), до назначения на должность был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко (с июля 2014 года), а после увольнения Наливайченко - временно исполняющим обязанности председателя СБУ (с июня 2015 года).\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг Рада отказалась уволить Климкина и Полторака.