Рада отказалась уволить Климкина

Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.

За принятие проекта постановления №10367 проголосовали 141 депутатов при минимально необходимых 226, за 10346 - 137, передают Українськi Новини.

17 мая Климкин объявил о решении подать в отставку.

Впервые он был назначен министром в июне 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, в декабре того же года Климкина переназначили министром иностранных дел.

В правительстве Владимира Гройсмана он сохранил свою должность.

Министр иностранных дел и министр обороны назначаются Верховной Радой по представлению Президента.

Как сообщали Українські Новини, в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя Зеленский сказал, что предлагал Климкину остаться министром иностранных дел.

Представитель Зеленского заявил, что президент не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина.