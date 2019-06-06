Рада отказалась уволить Климкина

Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.\r\nЗа принятие проекта постановления №10367 проголосовали 141 депутатов при минимально необходимых 226, за 10346 - 137, передают Українськi Новини.\r\n17 мая Климкин объявил о решении подать в отставку.\r\nВпервые он был назначен министром в июне 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, в декабре того же года Климкина переназначили министром иностранных дел.\r\nВ правительстве Владимира Гройсмана он сохранил свою должность.\r\nМинистр иностранных дел и министр обороны назначаются Верховной Радой по представлению Президента.\r\nКак сообщали Українські Новини, в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя Зеленский сказал, что предлагал Климкину остаться министром иностранных дел.\r\nПредставитель Зеленского заявил, что президент не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина.