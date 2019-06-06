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06 июня 2019, четверг, 13:31 437
Верховная Рада и партии 2019-06-06T13:32:09+03:00
Українські Новини
Рада отказалась уволить Полторака

Рада отказалась уволить Полторака

Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak

Верховная Рада отказалась уволить министра обороны Степана Полторака.

За принятие проекта постановления №10344 проголосовало 67 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

20 мая Полторак написал заявление об отставке.

Впервые он был назначен министром в октябре 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, а в декабре того же года был переназначен новой Радой.

Полторак сохранил свою должность в правительстве Владимира Гройсмана.

Министр иностранных дел и министр обороны назначаются Радой по представлению Президента.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отказалась уволить Климкина.

Комитет Рады по национальной безопасности и обороне не рекомендовал парламенту увольнять Полторака до внесения Президентом Владимиром Зеленским кандидатуры следующего министра обороны.

Ранее сообщалось, что Полторак подал в отставку.

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