Рада отказалась уволить Полторака

Верховная Рада отказалась уволить министра обороны Степана Полторака.\r\nЗа принятие проекта постановления №10344 проголосовало 67 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\n20 мая Полторак написал заявление об отставке.\r\nВпервые он был назначен министром в октябре 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, а в декабре того же года был переназначен новой Радой.\r\nПолторак сохранил свою должность в правительстве Владимира Гройсмана.\r\nМинистр иностранных дел и министр обороны назначаются Радой по представлению Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада отказалась уволить Климкина.\r\nКомитет Рады по национальной безопасности и обороне не рекомендовал парламенту увольнять Полторака до внесения Президентом Владимиром Зеленским кандидатуры следующего министра обороны.\r\nРанее сообщалось, что Полторак подал в отставку.