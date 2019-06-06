Рада отказалась уволить Полторака

Верховная Рада отказалась уволить министра обороны Степана Полторака.

За принятие проекта постановления №10344 проголосовало 67 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

20 мая Полторак написал заявление об отставке.

Впервые он был назначен министром в октябре 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, а в декабре того же года был переназначен новой Радой.

Полторак сохранил свою должность в правительстве Владимира Гройсмана.

Министр иностранных дел и министр обороны назначаются Радой по представлению Президента.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отказалась уволить Климкина.

Комитет Рады по национальной безопасности и обороне не рекомендовал парламенту увольнять Полторака до внесения Президентом Владимиром Зеленским кандидатуры следующего министра обороны.

Ранее сообщалось, что Полторак подал в отставку.