Иди гуляй - Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи

Сегодня, 10 июля, Президент Владимир Зеленский во время проведения рабочего совещания в Борисполе выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка. Видео инцидента опубликовал "112".

На опубликованной видеозаписи Зеленский зачитывает информацию о том, что Годунок был ранее осужден. После этого между Зеленским и Годунко произошла перепалка, вследствие которой последний был выгнан Президентом из помещения.

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"Я здесь прочитал: член "Батькивщины", секретарь бориспольского городского совета ранее осужден по ч.3 ст. 142 УПК Украины "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области.

Также Зеленский снова устроил масштабную волну увольнений в трех областях Украины.