підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
ONLINE
8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 липня 2019, понеділок, 11:14 16
Фінанси 2019-07-08T12:45:03+03:00
Українські Новини
Після вихідних російський рубль стабільний в обмінниках Києва

Після вихідних російський рубль стабільний в обмінниках Києва

У понеділок, 8 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на п'ятницю, 5 липня, не змінився і склав 3,63 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 1 копійку і склав 4,19 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси російського рубля:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,63

4,19

Максимальний

3,97

5,00

Мінімальний

2,50

4,03

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз на третій квартал 2019 за курсом валют.

Також на початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали.

Тим часом НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-карти. Крім того, в Національному банку назвали 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні.

Також в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.

Більше новин про: Курс валют курс рубля рубль до гривні Київські обмінники

Архів
Новини
Суд дозволив примусово привести на допит в ГБР Володимира Макеєнка у справі про відмивання грошей через телеканал "Прямий" 12:45
Зеленський закликав Путіна, Трампа, Мей, Меркель і Макрона зустрітися в Білорусі і обговорити всі питання 12:31
NewsOne пояснив, навіщо їм телеміст з телеканалом "Росія" 12:31
"Експрес Гройсмана" до Борисполя зміг перевести лише 6,6% пасажирів аеропорту 12:20
Монетизація в дії: скільки пенсіонерів отримали готівку поштою навесні 12:12
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей 18:59
більше новин
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані 17:29
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
Справа не в грошах: Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти до армії 17:10
Бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok