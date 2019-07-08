Після вихідних російський рубль стабільний в обмінниках Києва

У понеділок, 8 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на п'ятницю, 5 липня, не змінився і склав 3,63 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу підвищився на 1 копійку і склав 4,19 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси російського рубля:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,63\r\n\r\n\r\n4,19\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,97\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз на третій квартал 2019 за курсом валют.\r\nТакож на початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали. \r\nТим часом НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-карти. Крім того, в Національному банку назвали 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні.\r\nТакож в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.