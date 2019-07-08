Після вихідних російський рубль стабільний в обмінниках Києва

У понеділок, 8 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на п'ятницю, 5 липня, не змінився і склав 3,63 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 1 копійку і склав 4,19 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси російського рубля:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,63 4,19 Максимальний 3,97 5,00 Мінімальний 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз на третій квартал 2019 за курсом валют.

Також на початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали.

Тим часом НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-карти. Крім того, в Національному банку назвали 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні.

Також в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.