В начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели

С 27 июня по 5 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 28,36 коп. до 26,0173 UAH\/USD, курс покупки понизился на 28,53 коп. до 25,7112 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 45,30 коп. до 28,9190 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 45,60 коп. до 29,4418 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 5 июля\r\n25,7112\r\n26,0173\r\n28,9190\r\n29,4418\r\n3,63\r\n4,18\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 27 июня\r\n-0,2853\r\n-0,2836\r\n-0,4530\r\n-0,4560\r\n-0,01\r\n-0,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, к концу года банки спрогнозировали укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH\/USD и умеренную девальвацию. Среди причин текущего укрепления курса гривны банкиры назвали рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами.\r\nТем временем в июне международные резервы, по предварительным данным, увеличились на 6,4% до 20,6 млрд долларов, а НБУ улучшил прогноз международных резервов с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов в 2019 году.