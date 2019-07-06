подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 июля 2019, суббота, 08:01 204
Финансы 2019-07-06T08:01:01+03:00
Українські Новини
В начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели

В начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели

С 27 июня по 5 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 28,36 коп. до 26,0173 UAH/USD, курс покупки понизился на 28,53 коп. до 25,7112 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 45,30 коп. до 28,9190 UAH/EUR, курс продажи понизился на 45,60 коп. до 29,4418 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 5 июля 25,7112 26,0173 28,9190 29,4418 3,63 4,18
По сравнению с 27 июня -0,2853 -0,2836 -0,4530 -0,4560 -0,01 -0,06

Как сообщали Українські Новини, к концу года банки спрогнозировали укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD и умеренную девальвацию. Среди причин текущего укрепления курса гривны банкиры назвали рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами.

Тем временем в июне международные резервы, по предварительным данным, увеличились на 6,4% до 20,6 млрд долларов, а НБУ улучшил прогноз международных резервов с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов в 2019 году.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Обменники курс рубля курс доллара Курс евро курс рубля к гривне

Архив
Новости
В начале июля дизтопливо на заправках подешевело 09:55
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
Курс доллара и цены вырастут: эксперты дали прогноз на третий квартал 2019 09:11 Инфографика
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Женщина упала с мопеда и ее переехал грузовик под Киевом 08:45
В зоне ООС ранены двое украинских военных, боевики в ответ понесли существенные потери 08:15
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok