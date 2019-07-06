В начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели

С 27 июня по 5 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 28,36 коп. до 26,0173 UAH/USD, курс покупки понизился на 28,53 коп. до 25,7112 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 45,30 коп. до 28,9190 UAH/EUR, курс продажи понизился на 45,60 коп. до 29,4418 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 5 июля 25,7112 26,0173 28,9190 29,4418 3,63 4,18 По сравнению с 27 июня -0,2853 -0,2836 -0,4530 -0,4560 -0,01 -0,06

Как сообщали Українські Новини, к концу года банки спрогнозировали укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD и умеренную девальвацию. Среди причин текущего укрепления курса гривны банкиры назвали рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами.

Тем временем в июне международные резервы, по предварительным данным, увеличились на 6,4% до 20,6 млрд долларов, а НБУ улучшил прогноз международных резервов с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов в 2019 году.