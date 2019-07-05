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05 июля 2019, пятница, 11:13 1666
Финансы 2019-07-05T11:18:05+03:00
Українські Новини
Курс рубля в киевских обменниках обвалился перед выходными

Курс рубля в киевских обменниках обвалился перед выходными

В пятницу, 5 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на четверг, 4 июля, упал на 2 копейки и составил 3,63 гривен за 10 рублей.

Курс продажи также упал на 6 копеек и составил 4,18 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс российского рубля в обменниках:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,63

4,18

Максимальный

4,00

5,00

Минимальный

2,50

4,05

Как сообщали Українські Новини, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.

Перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам.

Тем временем, перед выходными доллар и евро обвалились в обменниках.

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