Курс рубля в киевских обменниках обвалился перед выходными

В пятницу, 5 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на четверг, 4 июля, упал на 2 копейки и составил 3,63 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи также упал на 6 копеек и составил 4,18 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс российского рубля в обменниках:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,63\r\n\r\n\r\n4,18\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.\r\nПеред выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам.\r\nТем временем, перед выходными доллар и евро обвалились в обменниках.