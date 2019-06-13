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13 червня 2019, четвер, 19:59 15
Вибори 2019-06-13T21:30:02+03:00
Українські Новини
Голосую не по приколу – Зеленський взяв до списка банківського клерка, яка агітувала проти нього

Голосую не по приколу – Зеленський взяв до списка банківського клерка, яка агітувала проти нього

Олена Коробкова. Фото: facebook.com/ekorobkova1
Олена Коробкова. Фото: facebook.com/ekorobkova1

Журналіст телевізійного каналу "1+1" Олександр Дубинський повідомив, що до списку кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах від політичної партії "Слуга народу" під №31 включена Коробкова Олена Анатоліївна, яка є співробітником банківської прес-служби та агітувала проти Володимира Зеленського під час президентських виборів.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ще кілька деталей про пані Коробкову, яку в Зе-Команді представили як експерта банківської команди. Вона виконавчий директор Незалежної асоціації банків, як зазначено на сайті, має "8 років досвіду роботи на керівній роботі в банках". У той же час, у Вікіпедії зазначено, що максимальне досягнення Коробковій до асоціації - це робота в прес-службі банку. Так що, товариші учасники пост-праймеріз, голосуйте не-по-при-ко-лу", - написав Дубинський.

Раніше 13 червня партія Президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" опублікувала повний список кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня після розпуску парламенту.

Уточнимо, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія та Галина Янченко очолили список "Слуги народу". Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський та актор Корявченков.

Згідно з результатами соціологічних опитувань "Слуга народу" набирає близько 50% голосів на дострокових виборах Ради, на другому місці - "Опозиційна платформа - За життя".

Як повідомляли Українські Новини, 13 червня ведучий телеканалу "1+1" Сергій Іванов, який планував йти на вибори за мажоритарною системою, відмовився балотуватися від "Слуги народу".

12 червня партія "Слуга народу" виключила зі списку кандидатів в депутати Ради дочку кіровоградського бізнесмена Ірину Панченко та колишнього заступника міністра оборони України Юрія Гусєва.

Того ж дня колишній депутат Одеської міської ради Дмитро Співак і президент Національної федерації фехтування України Вадим Гутцайт вирішили не балотуватися на позачергових виборах у Раду за списком "Слуги народу".

Більше новин про: Телеканал 1+1 Слуга народу Олександр Дубинський Виборчий список Олена Коробкова

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