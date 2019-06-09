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09 июня 2019, воскресенье, 14:30 230
Верховная Рада и партии 2019-06-09T14:32:34+03:00
Українські Новини
От "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков

От "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков

Корявченков Фото: kvartal95.com
Корявченков Фото: kvartal95.com

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №31 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге Днепропетровской области, журналист Александр Дубинский - по округу №94 в Киевской области.

Об этом сообщил модератор съезда "Слуги народа", который проходит сегодня в Киеве, передают Українські новини.

Также он отметил, что в Киеве по округу №211 баллотируется доктор Максим Твердынив, по округу №218 - урбанист Дмитрий Гурин.

Как сообщали Українські новини, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список политической партии "Слуга народа" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

"Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. А на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой.

Больше новостей о: Внеочередные выборы ВР Александр Дубинский Сергей Корявченков Партия "Слуга народа"

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