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13 июня 2019, четверг, 08:02 2267
Выборы 2019-06-13T08:02:12+03:00
Українські Новини
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского

Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского

Сергей Иванов. Фото: day.kyiv.ua
Сергей Иванов. Фото: day.kyiv.ua

Ведущий телеканала 1+1 Сергей Иванов, которому предлагали идти на выборы по мажоритарной системе, отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Об этом он сообщил в Facebook.

Иванов подтвердил, что действительно получил предложение баллотироваться по мажоритарке. Иванов заявил, что причиной отказа является позиция семьи и недостаточная финансовая независимость.

"Я не могу позволить себе депутатство чисто материально, поскольку не имею достаточно накоплений или бизнеса, чтобы следующие пять лет не зависеть ни от кого. Ограничения, связанные с выполнением депутатских полномочий, не позволят мне дополнительно зарабатывать", - написал Иванов.

При этом он также заявил, что у него и действующей власти вряд ли совпадают "мировоззрения и восприятия законности".

"Меня очень беспокоит ватный слой окружения президента, и я не собираюсь об этом молчать. Я готов в любой момент предоставить интеллектуальную помощь президенту и его политической силе (судя по всему, это им не помешает)", - добавил блогер.

Как сообщали Українські Новини, опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.

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