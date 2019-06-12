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12 июня 2019, среда, 12:12 73
Выборы 2019-06-12T12:16:48+03:00
Українські Новини
Кандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке

Кандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке

Дмитрий Спивак. Фото: Фейсбук/Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак. Фото: Фейсбук/Дмитрий Спивак

Экс-депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Об этом Спивак написал на своей странице в Facebook.

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент!" — написал Спивак.

Также Спивак объяснил причины такого решения.

"Во-первых, после того, как на съезде партии "Слуга народа" меня объявили под номером 33, в социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации. Чудовищная грязь и потоки циничной лжи от псевдо активистов типа Стерненко и Ко заполонили все "помойки" и ботосфера занялась своим привычным делом. Во-вторых, я понимаю, что моя публичная позиция, которую я отстаиваю уже несколько лет с телеэкранов, очень многим не нравится. Но я не буду ее менять в угоду нынешней конъюнктуре. Да и ради пресловутого мандата – тоже. А потому, я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски Президенту Зеленскому и его партии. Можно быть не просто в оппозиции, а являться предохранителем многих негативных процессов в государстве, тем самым помогая возрождать страну", - отметил Спивак.

Кроме того, Спивак от метил, что его телевизионная и журналистская деятельность дает ему больше возможностей влиять на общественное мнение.

"И в четвертых. Пока в Украине мнения так называемых "патриотов" и "активистов" будет восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут безнаказанно и под прикрытием влиять на умы граждан и позицию власти, наша молодая демократия будет и дальше ходить по замкнутому кругу. А потому, я вижу своей задачей сделать все возможное, чтобы такие персонажи навсегда исчезли из общественного сознания людей и жизни страны", - добавил Спивак.

Как сообщали Українські Новини, "Гражданская позиция" допускает коалицию со "Слугой народа".

Ранее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".

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