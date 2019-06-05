"Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь

Партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Эти 5 партий преодолевают необходимый барьер 5% и проходят в Раду среди респондентов, намеревающихся голосовать и определившихся с выбором.

Респондентов спросили, будут ли они принимать участие в досрочных выборах Рады 21 июля.

72% ответили утвердительно, 14% - скорее да, 7% - нет, 4% - скорее нет, 3% затруднились ответить.

При этом при выборе партии респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли в следующее воскресенье.

Среди партий, которые набрали менее 5% голосов тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 4,3% получает "Сила и честь", 3% - "Гражданская позиция", 2,4% - Радикальная партия, а остальные - менее чем по 2%.

На вопрос о том, за какую партию они не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах, больше всего опрошенных (52%) ответили - "Евросолидарность".

Опрос проводился 29 мая - 3 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 72% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступили за роспуск Верховной Рады.

Также почти четверть украинцев считают, что выборы Президента усилили раскол в обществе.