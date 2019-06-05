"Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nЭти 5 партий преодолевают необходимый барьер 5% и проходят в Раду среди респондентов, намеревающихся голосовать и определившихся с выбором.\r\nРеспондентов спросили, будут ли они принимать участие в досрочных выборах Рады 21 июля.\r\n72% ответили утвердительно, 14% - скорее да, 7% - нет, 4% - скорее нет, 3% затруднились ответить.\r\nПри этом при выборе партии респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли в следующее воскресенье.\r\nСреди партий, которые набрали менее 5% голосов тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 4,3% получает "Сила и честь", 3% - "Гражданская позиция", 2,4% - Радикальная партия, а остальные - менее чем по 2%.\r\nНа вопрос о том, за какую партию они не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах, больше всего опрошенных (52%) ответили - "Евросолидарность".\r\nОпрос проводился 29 мая - 3 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.\r\nОшибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 72% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступили за роспуск Верховной Рады.\r\nТакже почти четверть украинцев считают, что выборы Президента усилили раскол в обществе.