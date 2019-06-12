Экс-депутат Одесского горсовета и известный спортсмен передумали баллотироваться от "Слуги народа"

Бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак и президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт решили не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по списку политической партии "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба партии, передают Українськi Новини.

"Спивак Дмитрий Павлович №33 и Гутцайт Вадим Маркович №81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии", - написано в нем.

Спивак на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что после объявления о включении его в список партии против него началась кампания по дискредитации и что он не хочет приносить репутационые потери из-за своей позиции, заявив, что продолжит свою карьеру в медиа.

Гутцайт на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что не видит себя в политике.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Слуга народа" исключила юристку, дочь кировоградского бизнесмена Ирину Панченко, а также бывшего заместителя министра обороны Юрия Гусева из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.

Кандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке.

Ранее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".