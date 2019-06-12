Экс-депутат Одесского горсовета и известный спортсмен передумали баллотироваться от "Слуги народа"

Бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак и президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт решили не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по списку политической партии "Слуга народа".\r\nОб этом сообщает пресс-служба партии, передают Українськi Новини.\r\n"Спивак Дмитрий Павлович №33 и Гутцайт Вадим Маркович №81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии", - написано в нем.\r\nСпивак на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что после объявления о включении его в список партии против него началась кампания по дискредитации и что он не хочет приносить репутационые потери из-за своей позиции, заявив, что продолжит свою карьеру в медиа.\r\nГутцайт на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что не видит себя в политике.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее "Слуга народа" исключила юристку, дочь кировоградского бизнесмена Ирину Панченко, а также бывшего заместителя министра обороны Юрия Гусева из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.\r\nКандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке.\r\nРанее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".