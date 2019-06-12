"Слуга народа" исключила экс-замминистра обороны из списка кандидатов

После исключения юристки, дочери кировоградского бизнесмена Ирины Панченко из своих списков, политическая партия "Слуга народа" исключила бывшего заместителя министра обороны Юрия Гусева из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в партии.\r\n"Гусев не в списке", - сказал он.\r\nДругих деталей собеседник не сообщил.\r\nГусев был включен в список под номером 41.\r\nОн фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее "Слуга народа" исключила юристку, дочь кировоградского бизнесмена Ирину Панченко из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.\r\nКандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке.\r\nРанее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".