"Слуга народа" исключила экс-замминистра обороны из списка кандидатов

После исключения юристки, дочери кировоградского бизнесмена Ирины Панченко из своих списков, политическая партия "Слуга народа" исключила бывшего заместителя министра обороны Юрия Гусева из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в партии.

"Гусев не в списке", - сказал он.

Других деталей собеседник не сообщил.

Гусев был включен в список под номером 41.

Он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Слуга народа" исключила юристку, дочь кировоградского бизнесмена Ирину Панченко из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.

Кандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке.

Ранее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".