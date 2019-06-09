Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа"

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список политической партии "Слуга народа", на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.\r\nСоответствующий список был оглашен на съезде партии "Слуга народа", передают Українські Новини.\r\nРазумков - глава партии "Слуга народа", Стефанчук - представитель Президента Владимира Зеленского в Раде, Венедиктова - эксперт "Зе!Команды" по вопросам судебной реформы, Арахамия - предприниматель, волонтер, Янченко - эксперт по антикоррупционной политике.\r\nВсего партия представила первых 100 человек из партийного списка.\r\nПо словам Зеленского, в списки вошли эксперты, уже известные по работе с "Зе!Командой", представители команды во всех регионах, а также люди, прошедшие интернет-отбор.\r\n"Мы признаем: нам не хватало времени, чтобы полностью всех проверить. Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножко обмануть. Но мы точно знаем, что общественность и честная журналистика укажут нам на ошибки и мы их исправим", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам.\r\n"Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду, а Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи".\r\nПорошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".\r\nТем временем, согласно соцопросам "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".\r\nА на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой.