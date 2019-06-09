Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа"

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список политической партии "Слуга народа", на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Соответствующий список был оглашен на съезде партии "Слуга народа", передают Українські Новини.

Разумков - глава партии "Слуга народа", Стефанчук - представитель Президента Владимира Зеленского в Раде, Венедиктова - эксперт "Зе!Команды" по вопросам судебной реформы, Арахамия - предприниматель, волонтер, Янченко - эксперт по антикоррупционной политике.

Всего партия представила первых 100 человек из партийного списка.

По словам Зеленского, в списки вошли эксперты, уже известные по работе с "Зе!Командой", представители команды во всех регионах, а также люди, прошедшие интернет-отбор.

"Мы признаем: нам не хватало времени, чтобы полностью всех проверить. Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножко обмануть. Но мы точно знаем, что общественность и честная журналистика укажут нам на ошибки и мы их исправим", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам.

"Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду, а Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи".

Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".

Тем временем, согласно соцопросам "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой.