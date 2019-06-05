Рубль у київських обмінниках можна продати дорожче в середу

У середу, 5 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 4 червня не змінився і склав 3,73 гривень за 10 рублів, а курс продажу виріс на 3 копійки і склав 4,27 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в обмінниках 5 червня:\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,73\r\n\r\n\r\n4,27\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n4,05\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n3,00\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали в обмінниках у середу.\r\nТакож НБУ від покупки перейшов до продажу валют на міжбанку.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося, а Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ. Крім того, в раді НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу через вибори.\r\nКрім того, НБУ обвалив гривню в середу.\r\nРаніше офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився. Пізніше долари і євро після різкого падіння злетіли в обмінниках.