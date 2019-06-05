Рубль у київських обмінниках можна продати дорожче в середу

У середу, 5 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 4 червня не змінився і склав 3,73 гривень за 10 рублів, а курс продажу виріс на 3 копійки і склав 4,27 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в обмінниках 5 червня:

Курси готівкової іноземної валюти:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,73 4,27 Максимальний 4,05 5,00 Мінімальний 3,00 4,07

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали в обмінниках у середу.

Також НБУ від покупки перейшов до продажу валют на міжбанку.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося, а Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ. Крім того, в раді НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу через вибори.

Крім того, НБУ обвалив гривню в середу.

Раніше офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився. Пізніше долари і євро після різкого падіння злетіли в обмінниках.