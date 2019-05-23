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23 мая 2019, четверг, 12:22 790
Экономика 2019-05-24T04:30:09+03:00
Українські Новини
Рост экономики в Украине замедлился, - Всемирный банк

Рост экономики в Украине замедлился, - Всемирный банк

ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.

Об этом сообщил директор ВБ по Украине Сату Кахконен, передают Українські Новини.

"Экономический обзор показывает наши последние анализы развития страны и вызовы, перед которыми стоит страна. В 2018 году рост экономики составил 3,3%. Но этот рост базировался на хорошей урожайности и спросе на внутреннем рынке. Но эти факторы являются временными… В 2019 году мы видим, что рост ослабляется. 2,7% - такой прогноз роста экономики на этот год", - сказала она.

Кахконен добавила, что замедление экономического роста происходит из-за того, что уверенность инвесторов снизилась из-за предвыборной неопределенности.

Как сообщали Українські Новини, за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.

Тем временем, Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.

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