Рост экономики в Украине замедлился, - Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.

Об этом сообщил директор ВБ по Украине Сату Кахконен, передают Українські Новини.

"Экономический обзор показывает наши последние анализы развития страны и вызовы, перед которыми стоит страна. В 2018 году рост экономики составил 3,3%. Но этот рост базировался на хорошей урожайности и спросе на внутреннем рынке. Но эти факторы являются временными… В 2019 году мы видим, что рост ослабляется. 2,7% - такой прогноз роста экономики на этот год", - сказала она.

Кахконен добавила, что замедление экономического роста происходит из-за того, что уверенность инвесторов снизилась из-за предвыборной неопределенности.

Как сообщали Українські Новини, за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.

Тем временем, Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.