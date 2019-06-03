НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке

Национальный банк в период с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке 11,5 млн долларов, а продал 43 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, НБУ купил 11,5 млн долларов путем использования механизма Matching.

Также НБУ продал 43 млн долларов по интервенции по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 755,5 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1316,7 млн долларов, а продал 231,43 млн долларов.

122,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 546,2 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в апреле перечислил в госбюджет 47,6 млрд гривен своей прибыли.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 27 коп. в пятницу укрепился на 10 коп. до 26,85 UAH/USD.