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24 мая 2019, пятница, 21:44 64
Экономика 2019-05-24T22:07:26+03:00
Українські Новини
В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов

В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.

Кризис провоцируется из-за роста учетной кредитной ставки ФРС США, которая с 2015 года была увеличена в 5 раз.

По словам заместителя главы Совета НБУ, дефолт "положит" украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%", - считает первый заместитель главы совета НБУ.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщали Українські Новини, международные резервы впервые за 5 лет превысили отметку в 20 млрд долларов

В феврале международные резервы сократились на 2,9% до 20,2 млрд долларов, по сравнению с международными резервами в январе.

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