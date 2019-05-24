В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.\r\nКризис провоцируется из-за роста учетной кредитной ставки ФРС США, которая с 2015 года была увеличена в 5 раз.\r\nПо словам заместителя главы Совета НБУ, дефолт "положит" украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.\r\n"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%", - считает первый заместитель главы совета НБУ.\r\n"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - говорится в опубликованном сообщении.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, международные резервы впервые за 5 лет превысили отметку в 20 млрд долларов\r\nВ феврале международные резервы сократились на 2,9% до 20,2 млрд долларов, по сравнению с международными резервами в январе.