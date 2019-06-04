Официальный курс гривны после укрепления снова обвалился

После незначительного укрепления в понедельник Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 1,79 коп. до 26,8547 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3402,1284\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2695,4834\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2701,0376\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n248,8156\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1118\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n3014,8982\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.\r\nТем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой неделе купил на межбанке 70 млн гривен.\r\nНБУ укрепил гривну к доллару с понедельника.