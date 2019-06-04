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04 июня 2019, вторник, 08:00 101
Экономика 2019-06-04T08:00:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны после укрепления снова обвалился

Официальный курс гривны после укрепления снова обвалился

После незначительного укрепления в понедельник Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 1,79 коп. до 26,8547 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3402,1284
100 долларов США 2695,4834
100 швейцарских франков 2701,0376
1000 иен 248,8156
10 российских рублей 4,1118
100 евро 3014,8982

Как сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой неделе купил на межбанке 70 млн гривен.

НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника.

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